İstanbul elektrik kesintisi! 1-2 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar İlçesi - Hürriyet Mahallesi

122., 123. ve 140. Sokak bölgelerinde 1 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar İlçesi - Hürriyet Mahallesi

123. Sokak bölgesinde 1 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar İlçesi - Hürriyet Mahallesi

123. ve 125. Sokak bölgelerinde 1 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar İlçesi - Hürriyet Mahallesi

123. Sokak ile Menderes Sokak bölgelerinde 1 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar İlçesi - Hürriyet Mahallesi

73. Sokak bölgesinde 1 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler İlçesi - Çobançeşme Mahallesi

1 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı çalışması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler İlçesi - Tuna Mahallesi

722. Sokak bölgesinde 1 Kasım 2025 tarihinde saat 08.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler İlçesi - Fatih Mahallesi

240., 276., 278., 282., 283. ve 287. Sokak bölgelerinde 1 Kasım 2025 tarihinde saat 08.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt İlçesi - Namık Kemal ve Turgut Özal Mahalleleri

Namık Kemal Mahallesi 181. Sokak ile Turgut Özal Mahallesi 23., 24., 25., 26., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 40., 41., 42., 43. ve 44. Sokaklar ile Oktay Rıfat, Orkide, Su Yolu ve Tonguç Baba Sokak bölgelerinde 1 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.