İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı dün Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda minibüslerin İstanbulkart sistemine dahil edilmesi kararı kabul edildi. Peki, İstanbul dolmuşlarda öğrenci akbil geçiyor mu?

İBB'nin UKOME toplantısından toplu ulaşımda devrim gibi bir karar çıktı. Bundan böyle İstanbulkart minibüslerde de kullanılacak. Peki, İstanbul dolmuşlarda öğrenci akbil geçiyor mu?

İSTANBUL DOLMUŞLARDA ÖĞRENCİ AKBİL GEÇİYOR MU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı dün Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda minibüslerin İstanbulkart sistemine dahil edilmesi kararı kabul edildi. Toplu taşımada devrim etkisi yapacak karar ile İstanbullular, İstanbulkart ile minibüse bindiklerinde "indirimli, aktarma ve ücretsiz" gibi uygulamalardan yararlanabilecek.

İşte İstanbulluların yeni uygulama ile kazanacağı haklar:

• Mevcut İstanbulkart ücret tarifesi (indirimli, aktarma, ücretsiz vb.) geçerli olacak. Yani minibüse bindiğinizde de artık aktarma yapabileceksiniz.

• Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler belediye tarafından karşılanacak. Böylece minibüs esnafı da mağdur olmayacak.

• İlk etapta minibüslerin mevcut araçlarında TSE Onaylı tadilatla koltuk kapasitesi artırılarak araç sınıfı değiştirilerek en az 17+1 koltuklu otobüse dönüşüm sağlanacak. Minibüsler daha konforlu ve rahat olacak.

• Elektronik bilet sistemine geçilmesi ile birlikte araçlardaki yolculuk verilerine erişilebilirlik artacak hat, güzergah, sefer ve araç planlaması daha hızlı yapılabilecek.

• Araçlara GPS, kamera, filo yönetimi vb donanımlar eklenerek mevcut filo sistemine zaman entegrasyonu sağlanacak. Araç ve sefer denetimleri kolaylaşacak.