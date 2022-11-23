İstanbul'da saat 04.08 sıralarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İstanbul depremi nerelerde hissedildi? İstanbul depremi merkez üssü nerede? İstanbul depremi nerede oldu? İşte detaylar...

Düzce depremi nerelerde hissedildi? Düzce depremi merkez üssü nerede? Düzce depremi nerede oldu?

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin merkez üssünü araştırmaya başladı. Peki, İstanbul depremi nerelerde hissedildi? İstanbul depremi merkez üssü nerede? İstanbul depremi nerede oldu? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi.

İSTANBUL DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NEREDE?

Vatandaşlar meydana gelen depremin merkez üssünü araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi'ne verilerine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.