17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçti ancak yaşanan acılar yüreklerden silinmedi. Marmara bölgesinin halen 1999 yılındaki depremin yorgunluğunu yaşadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın beklenen İstanbul depremi açıklaması ise merak ediliyor. Peki, İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için tahmin var mı? İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma yol açtı. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma yol açtı. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçti ancak yaşanan acılar yüreklerden silinmedi. Marmara bölgesinin halen 1999 yılındaki depremin yorgunluğunu yaşadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Kuzey kolu kırması için gereken 6 milyarlık giga tonluk gücü toplamadan deprem yapamaz" dedi. Ercan, olası yeni bir İstanbul depreminin ise 2045 yılından önce gerçekleşmesinin beklenmediğini belirtti. Buna göre olası yeni bir İstanbul depreminin ise 2045 yılından önce gerçekleşmesi öngörülmektedir.