Son günlerde ard arda gelen depremler sonrasında büyük İstanbul depremi akıllara geldi. Türkiye'de meydana gelen her deprem sonrasında uzmanlara İstanbul depreminin ne zaman olacağı yönünde sorular sorulmaktadır. Büyük Marmara depreminin ne zaman ve kaç şiddetinde olacağı merak konusu oldu. İstanbul'da olası bir depremin şiddeti hakkında çeşitli söylemler mevcuttur. Jeoloji uzmanları tarafından Büyük Marmara depremi sürekli yorumlanmaktadır. Peki, İstanbul depremi ne zaman? Büyük Marmara depremi ne zaman bekleniyor? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem olacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde olası Marmara depremini değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Şimdi 99 depremlerinde yani ben Marmara Denizi'nde bütün araştırmaları yapan ekibin Türk tarafının başkanı olarak görev yaptım. Orada denizde bütün araştırmaları biz yaptık. Bu araştırmalar da böyle devlet desteğiyle olmadı. Biz bilim dünyasının desteğiyle Avrupa Birliği fonlarıyla bu projeleri yaptık. Teknik üniversitede bir avuç insan olarak bunu yaptık. Dolayısıyla 99 depremlerinden sonra işte alarmı verdik. Marmaray'a gelebilecek tehlikeyi anlattık, nasıl olacağını nelerin beklenebileceği, yazıldı, çizildi, konuşuldu. Alarm da verdik, yerel yönetimleri, halkı, merkez yönetimini de uyardık. Ama bu yapılanlar ne kadar, yeterli mi? İstanbul depreme hazırlandı mı dersen, hayır.

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLACAK?

Bizim yaptığımız, bugüne kadar yaptığımız, yapılmayanların yanında çok az. Şimdi Parsons diye bir Amerikalı bilim insanı, bizden Türkler de var, bir grup yaptığı çalışmada 99 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla Marmara'da 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu buldular, yazdılar. Bütün dünyada büyük ölçüde bunu kabul etti. 2004 yılında da yayınladılar bunu ciddi bir şekilde. Dolayısıyla yani 30 yıl dediğin zaman işte sonu 2029 gelir. Bu şekilde biz de yani 24 seneyi nihayet geçirdik. Depremin yani olma periyodunun sonlarına doğru geliyoruz. Her yıl da Anadolu, Batı'ya doğru yılda 2 buçuk santim ilerliyor her sene. 24 yılda da en az 50 cm daha stres birikti demektir. Bir de bu olan depremler öyle veya böyle belli oranda stres yükleyebilir, yüklemiştir. O halde yani biz sona yaklaşıyoruz demektir" şeklinde konuştu.