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İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? 5 Şubat İstanbul depremi ne zaman, nerede oldu? İstanbul depremi kaç saniye sürdü?

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İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? 5 Şubat İstanbul depremi ne zaman, nerede oldu? İstanbul depremi kaç saniye sürdü?

5 Şubat gecesi İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? 5 Şubat İstanbul depremi ne zaman, nerede oldu? İstanbul depremi kaç saniye sürdü? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? 5 Şubat İstanbul depremi ne zaman, nerede oldu? İstanbul depremi kaç saniye sürdü? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.

İSTANBUL DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

5 Şubat gecesi İstanbul'da deprem meydana geldi. Kandilli'nin verileri ise şöyle;

İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? 5 Şubat İstanbul depremi ne zaman, nerede oldu? İstanbul depremi kaç saniye sürdü?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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