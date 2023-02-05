İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? 5 Şubat İstanbul depremi ne zaman, nerede oldu? İstanbul depremi kaç saniye sürdü?

5 Şubat gecesi İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? 5 Şubat İstanbul depremi ne zaman, nerede oldu? İstanbul depremi kaç saniye sürdü? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...