İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? 5 Şubat İstanbul depremi ne zaman, nerede oldu? İstanbul depremi kaç saniye sürdü?
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5 Şubat gecesi İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? 5 Şubat İstanbul depremi ne zaman, nerede oldu? İstanbul depremi kaç saniye sürdü? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? 5 Şubat İstanbul depremi ne zaman, nerede oldu? İstanbul depremi kaç saniye sürdü? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.
İSTANBUL DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
5 Şubat gecesi İstanbul'da deprem meydana geldi. Kandilli'nin verileri ise şöyle;