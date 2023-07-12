İstanbul Deprem Risk Haritası 2023 | Adalar, Arnavutköy, Ataşehir deprem riski nedir? İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli? İBB Deprem haritası!

Türkiye'de yaşanan depremler tüm ülkeyi üzüntüye boğarken gözler İstanbul'da beklenen olası deprem riskine çevrildi. Ciddi bir deprem riski taşıyan İstanbul'da olası bir 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntının orta ve ağır bina hasarlarına neden olacağı beklenmekte. İstanbullular ise merak ediyor. Adalar, Arnavutköy, Ataşehir deprem riski nedir? İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli? İBB Deprem haritası! İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte detaylar…

İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | İBB DEPREM HARİTASI 2023

İstanbul'da fay hattının nerelerden geçtiği ve hangi ilçelerin riskli olduğu ya da nerelerin güvenli olduğu yeniden gündeme geldi. Deprem uzmanları tarafından oluşturulan İstanbul Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor.

İBB ise 2020 yılında yaptığı İstanbul Deprem Çalıştayı ile ilçe ilçe deprem risklerini Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle raporlaştırmıştır. O rapora göre Adalar, Arnavutköy ve Ataşehir'in riskleri ele alınmıştır.

ADALAR DEPREM RİSKİ NEDİR?

Raporda şu ifadeler kullanılmıştır: "Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur. Adalar'da Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 3.115 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 9.345 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir."

ARNAVUTKÖY DEPREM RİSKİ NEDİR?

Raporda şu ifadeler kullanılmıştır: "Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur. Arnavutköy'de Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 5.815 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 17.445 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir."

ATAŞEHİR DEPREM RİSKİ NEDİR?

Raporda şu ifadeler kullanılmıştır: "Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur. Ataşehir'de Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 14.702 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 44.106 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir."