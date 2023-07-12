İstanbul deprem ne zaman olacak? Naci Görür İstanbul deprem açıklaması nedir?

Prof. Dr. Naci Görür, afetlerle ilgili katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Naci Görür'ün açıklamalarının ardından İstanbul'da deprem ne zaman olacak sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Naci Görür İstanbul deprem açıklaması araştırılıyor. Peki, İstanbul deprem mi olacak? Naci Görür İstanbul deprem açıklaması nedir? Detaylar haberimizde...

NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREM AÇIKLAMASI NEDİR?

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı'na katıldı. Marmara ve Bursa'nın deprem riskini değerlendiren Görür, "Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır. Kütüphane rafları rapordan geçilmiyor. Depremde ne yapılması gerektiği ile ilgili yüzlerce rapor görürsünüz ancak yapılan şey ne yazık ki oldukça az. 1999 depreminin geleceği 70'li yıllardan belliydi. Uyarılarımızı ne aziz halkımız, ne yerel yönetimler, ne de merkezi hükümet duydu. Elazığ depremi ile alakalı da uyardık. Elazığ bizi alkışladı, deprem vurdu kimse bir şey yapmadı." ifadelerini kullandı.