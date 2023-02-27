İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti ne?

İstanbul hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, İstanbul deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Bursa'da deprem mi oldu? Bursa deprem şiddeti ne?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. İstanbul merkezinde gerçekleşen sarsıntı sonrasında deprem mi oldu araştırılıyor. Peki, İstanbul deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İSTANBUL DEPREM ŞİDDETİ NE?

İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.