İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti ne?

İstanbul deprem oldu mu ve İstanbul'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, İstanbul deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir'de deprem mi oldu? 8-9 Şubat Şanlıurfa Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir depremi kaç şiddetinde oldu?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. İstanbul'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, İstanbul deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.