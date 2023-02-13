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İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Şubat İstanbul'da deprem oldu mu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

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İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Şubat İstanbul'da deprem oldu mu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre İstanbul'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İstanbul'da deprem ve AFAD İstanbul'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Şubat İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

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İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre İstanbul'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem ve AFAD İstanbul'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Şubat İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Şubat İstanbul'da deprem oldu mu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Son depremler İstanbul Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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