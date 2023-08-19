İstanbul deprem mi oldu? İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

Tekirdağ'da bugün meydana gelen depremle ilgili son dakika bilgileri merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul'da deprem oldu.. Peki, İstanbul deprem mi oldu? İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu?

İstanbul deprem mi oldu sıklıkla araştırılıyor. İstanbul depremi mi oldu ve İstanbul depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. İstanbul depremi mi oldu ve İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. İstanbul depremi mi oldu? İstanbul açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 19 Ağustos güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) saat 17.43'te 'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,7

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Kandilli, depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.