İstanbul'da meydana gelen son depremle ilgili güncel bilgiler. Depremin şiddeti ve etkileri hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Peki, İstanbul deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem oldu mu? İstanbul deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

İstanbul'da deprem meydana geldi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da meydana gelen deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, İstanbul deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem oldu mu? İstanbul deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından sık sık deprem mi oldu soruları araştırılmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü anlık olarak meydana gelen depremleri listelemektedir. Son 500 depremin yer aldığı listede tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve mekan bilgileri yer almaktadır.

İSTANBUL DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre meydana gelen son deprem Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 20.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.