İstanbul deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İstanbul deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, İstanbul deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem oldu mu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından İstanbul'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, İstanbul deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İSTANBUL DEPREM ŞİDDETİ NE?

Vatandaşlar tarafından İstanbul'da deprem oldu mu sorusu araştırılmakta. AFAD'ın verilerine göre son olarak meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 şiddetinde gerçekleşmiştir.