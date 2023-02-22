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İstanbul deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İstanbul depremleri! 22 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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İstanbul deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İstanbul depremleri! 22 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre İstanbul deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem ve AFAD İstanbul'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, İstanbul deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İstanbul depremleri! 22 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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İstanbul deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar İstanbul deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, İstanbul deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İstanbul depremleri! 22 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İSTANBUL DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre İstanbul deprem mi oldu? sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

İstanbul deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İstanbul depremleri! 22 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İSTANBUL SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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