İstanbul deprem mi oldu sorusunun cevabı, resmi kurumların açıklamalarıyla netleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, 20 Mayıs Salı günü itibarıyla İstanbul'da hissedilen ya da kayıtlara geçen bir deprem gerçekleşmedi. Bu durum, "20 Mayıs Salı deprem oldu mu?" sorusunu gündeme getiriyor. Peki, İstanbul deprem mi oldu? 20 Mayıs Salı deprem oldu mu, kaç şiddetinde?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul'da herhangi bir deprem meydana gelmemiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verilerine göre, bugün İstanbul'da kayda değer bir sarsıntı yaşanmamıştır. Ancak, 23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve bu sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmiştir. Bu depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.