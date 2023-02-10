İstanbul deprem fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattı var mı? İstanbul fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı. Büyük yıkım yaratan depremin ardından vatandaşlar İstanbul deprem fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattı var mı? İstanbul fay hattı nerede var? sorularını araştırdı.