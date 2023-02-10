İstanbul deprem fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattı var mı? İstanbul fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı. Büyük yıkım yaratan depremin ardından vatandaşlar İstanbul deprem fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattı var mı? İstanbul fay hattı nerede var? sorularını araştırdı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin ardından vatandaşlar İstanbul deprem fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da fay hattı var mı? İstanbul fay hattı nerede var? sorularına yanıt aradı.
İSTANBUL DEPREM FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler:
- Beşiktaş
- Şişli
- Kağıthane
- Gaziosmanpaşa
- Esenler'in önemli bölümü
- Kemerburgaz – Göktürk
- Sultanbeyli
- Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri
- Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü
- Çekmeköy
- Sultangazi
- Başakşehir'in büyük bölümü
- Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü
- Arnavutköy
- Maslak
- Alibeyköy
İstanbul'da orta deprem riski taşıyan semtler, ilçeler
- Beşiktaş,
- Ortaköy Dereboyu,
- İstinye çukuru,
- Tarabya çukuru,
- Üsküdar çukuru,
- Beylerbeyi çukuru,
- Küçüksu çukuru,
- Paşabahçe-Beykoz çukuru,
- Topkapı,
- Bakırköy,
- Bahçelievler,
- Merter,
- Şirinevler (bir kısmı),
- Halkalı,
- Nakkaşdere,
- Esenkent,
- Ömerli,
- Büyükçekmece,
- Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),
- Selimpaşa,
- Silivri,
- Çanta,
- Gümüşyaka,
- Kavaklı,
- Yakuplu,
- Esenyurt,
- Avcılar,
- Ambarlı,
- Firuzköy,
- Küçükçekmece,
- Florya, Yeşilköy,
- Ataköy ve Zeytinburnu,
- Çayırbaşı çukuru,
- Karaköy, Tophane,
- Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),
- Eyüp,
- Alibeyköy,
- Sütlüce,
- Balat,
- Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,
- Kadıköy (Kurbağalıdere),
- Moda (denize bakan kısmı),
- Küçükyalı,
- Kartal (Rahmanlar bölümü),
- Tuzla (dere kısmı),
- Dilovası,
- Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).
İstanbul'da depreme en dayanıksız ilçeler şu şekilde:
- Zeytinburnu Ayamama Deresi,
- Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,
- Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),
- Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),
- Kanarya (Firuzköy kıyıları),
- Esenkent,
- Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),
- Ambarlı ve Haramidere,
- Ataköy'ün bulunduğu kesimler,
- Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.