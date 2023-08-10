İstanbul'dan Kocaeli ve Muğla'ya göç yatırımcıları cezbediyor

Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Uğur Öztürk, İstanbul'dan çevre illere taşınma eğiliminin gayrimenkul değerlerini etkilediğini belirtti. Kocaeli ve Muğla gibi illerdeki konut fiyatlarının artışı ve yatırımın geri dönüş süresinin uzunluğu yatırımcıları cezbediyor.

Türkiye'nin emlak yatırımcıları için cazip bir pazar olmaya devam ettiğini söyleyen Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Uğur Öztürk, " İstanbul'daki birçok vatandaş, son dönemde çevre illere taşınma eğilimi gösteriyor. Bu durumun gayrimenkullerin değerini etkilemesi yatırımcıların tercihlerinde kritik bir rol oynuyor. Örneğin Kocaeli'nde ortalama konut metrekare fiyatları son 3 yılda yüzde 565,2 artarak 14 bin 785 TL olurken, yatırımın geri dönüş süresi 16 yıl olarak hesaplanıyor" dedi.

Gayrimenkul yatırımlarının getiri potansiyelinin bölgeye göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Invest Global Gayrimenkul Kurucusu Uğur Öztürk, "2023'te 89,11 milyar dolar değere ulaşan gayrimenkul sektörünün 2028'e kadar 151,23 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu tablo ülkemizdeki yatırımcıların harekete geçmesi için yeşil ışık yakarken, yatırımların getiri potansiyeli bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin son dönemde meydana gelen depremlerin etkisiyle birlikte özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerden başka illere göç dalgası, farklı şehirlerdeki gayrimenkullerin değer kazanmasına kapı aralıyor" diye konuştu.

KOCAELİ VE MUĞLA ÖNE ÇIKIYOR

Özellikle İstanbul ve İzmir'de yaşayanların çevre illere taşınma eğilimi gösterdiklerini ifade eden Öztürk, "İstanbul'daki birçok vatandaş, son dönemde çevre illere taşınma eğilimi gösteriyor. Bu durumun gayrimenkullerin değerini etkilemesi yatırımcıların tercihlerinde kritik bir rol oynuyor. Örneğin Kocaeli'nde ortalama konut metrekare fiyatları son 3 yılda yüzde 565,2 artarak 14 bin 785 TL olurken, yatırımın geri dönüş süresi 16 yıl olarak hesaplanıyor. Aynı şekilde İzmir'den Muğla gibi illere göç hareketi de bu şehirlerdeki gayrimenkul değerlerini etkiliyor. Muğla'daki konut fiyatlarının 3 yılda yüzde 712.9 yükselişle metrekare 29 bin 539 TL'ye ulaştığı görülürken, geri dönüş süresi 21 yıl olarak ölçülüyor. Yatırımcılar da bu koşulları kirayla gelir etmek üzere avantaja çeviriyor. Öyle ki Kocaeli'nde kira ortalaması 15.000 TL civarı iken, Muğla Bodrum çevresinde 25 bin civarında seyrediyor. Yani ikisi de büyük şehirlerle yarışıyor" şeklinde konuştu.