İstanbul'dan Aladağlar'a Kaçış: İnce Ailesi Dağcılık ve Rehberlik Yaparak Geçimini Sağlıyor

İstanbul'un kalabalığından bunalan İnce ailesi, Aladağlar'ın eteğindeki Çukurbağ köyünde dağcılık ve rehberlik yaparak geçimini sağlıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu Recep İnce ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Zeynep Tantekin İnce, 2002'de yerleştikleri köyde bungalov işletmesi kurarak yerli ve yabancı turistlere rehberlik yapıyor.

İstanbul'un kalabalığından bunalan İnce ailesi, 21 yıl önce yerleştikleri Aladağlar'ın eteğindeki Çukurbağ köyünde, dağcılık ve kaya tırmanışının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere rehberlik yapıyor.

Dağcılık sporuna ilgileri olan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Recep İnce ile İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliğinde okuyan Zeynep Tantekin İnce, 1996'da Yıldız Dağcılık Kulübünde tanıştı.

Hayatlarını 2000'de birleştiren çift, aldıkları kararla 2002'de geldikleri Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyüne yerleşti.

Köyde kurdukları bungalov işletmede ağırladıkları yerli ve yabancı dağcılara rehberlik ve eğitmenlik yaparak geçimlerini sağlayan çift, günlerini sportif kaya tırmanış milli sporcusu 12 yaşındaki kızları Pelin İnce ile tırmanış yaparak geçiriyor.

Profesyonel dağcı Recep İnce, AA muhabirine, Aladağlar'da dağcılık sporunun gelişimi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bölgenin dağcılık turizmi açısından çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirten İnce, bu spora üniversite yıllarında başladığını anlattı.

İnce, Aladağlar'a yerleşmeden önce 10 yıla yakın baba mesleği matbaacılıkla geçimini sağladığını belirterek "Makine mühendisiyim. Dağcılığa Yıldız Teknik Üniversitesinde başladım. Aladağlar'a yıllarca İstanbul'dan 2-3 günlüğüne geliyorduk. En sonunda karar verdik ve 2002'den beri buradayız. Eşimle dağcılık kulübünde tanıştık. Dağcılığı eşim de çok seviyor." ifadelerini kullandı.

"Aladağlar, İtalya'nın Dolomitler'i, Alpler'i gibi"

İstanbul'da yaşamın zorluğundan bahseden İnce, şunları kaydetti:

"Trafikte çok fazla vakit geçiyordu, para kazanmak çok zordu. Biz de evimizi 1996'da buraya yapmıştık. 2002'de de eşyalarımızı kamyonete yükleyip buraya geldik. Hiçbir işimiz yoktu. 2007'de yurt dışından gelen tırmanıcıların uğrak yeri olsun diye ufak bir işletme açtık. Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. Dünyanın dört bir yanında tırmanıcılar var. Dağcılık ve tırmanış festivali yapsak, dağ koşusunu bunun içine entegre etsek çok mükemmel sonuçlara erişebiliriz. Yurt dışından gelen misafirler 'burayı daha önce bilseydik defalarca gelirdik' diyor. Aladağlar'ı bilemiyorlar ama geldiklerinde de İtalya'nın Dolomitler'i, Alpler'i gibi yorumluyorlar."

"Dağcılıkta Aladağlar, Türkiye'nin incisi"

Profesyonel dağcı ve antrenör Zeynep Tantekin İnce de dağcılık aşkının üniversite yıllarında başladığı, o yıllarda geldiği Aladağlar'a çok büyük hayranlık duyduğunu vurguladı.

Aladağlar'ı, "dağcılıkta Türkiye'nin incisi" olarak tanımlayan İnce, bölgenin tanınırlığının artması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kızlarının da dağcılık sporuyla ilgilenmesinin kendini tedirgin etmediğini aktaran İnce, "Kızım dağcılık yaptığı için korkmuyorum, ona güveniyorum. Belki atçılık ya da dalışla ilgilenseydi biraz tedirgin olabilirdim ama bu benim kendi alanım olduğu için tehlikelerini biliyorum, eğitimini biliyorum. Eğitimini veriyorum ve ona göre yetiştiriyoruz." dedi.

İnce, herkesin dağcılık sporuyla ilgilenebileceğini belirterek "Dağcılıkta kadın olmak biraz daha zor. Dağlarda da kadın olmak biraz daha zor. Çünkü dağcılık yapan kadın sayısı daha az. Erkek egemen bir spor. Çünkü güç sporu ama yine de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dağcılık aslında ailece yapılabilecek ve her yaşta yapabileceğimiz bir spor." diye konuştu.

Çiftin çocukları milli sporcu Pelin İnce de dağcılığı çok sevdiğini ve ilk zirve tırmanışını 5 yaşındayken Demirkazık Dağı'na yaptığını söyledi.

Geçen yıl Ağrı Dağı'na tırmandığını belirten İnce, Balkanlar'da yapılan birçok yarışmada birincilik kazandığını ve hedefinin yurt dışında zirvelere tırmanmak olduğunu dile getirdi.