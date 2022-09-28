İstanbul'daki öğrencilerden "Özüm Sözüm Dede Korkut" yarışmasına yoğun ilgi

İSTANBUL Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından düzenlenen "Özüm Sözüm Dede Korkut Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışmaları"na İstanbul'daki öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından "Özüm Sözüm Dede Korkut Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışmaları" düzenlenmeye başlandı. İstanbul ve Bayburt'ta yapılacak yarışmaya başvurular 20 Ekim'de sona erecek. 9 Kasım 2022 tarihinde İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde ödül töreni yapılacak olan yarışmada her dalda ilk üçe giren öğrencilerin birincisine tam altın, ikincisine yarım altın ve üçüncüsüne de çeyrek altın verilecek. Bahçelievler'deki Dede Korkut Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler de yarışmaya büyük ilgi gösterdi.

"Dede Korkut Hikayeleri kültürümüzün temel taşlarını oluşturur"

Türk dili ve edebiyat öğretmeni olan Aziz Bayramoğlu, "Dede Korkut, bizim edebiyatımızın temelini oluşturur. Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü: 'Türk edebiyatını terazinin bir kefesine koyun, diğer kefesine Dede Korkut Hikayelerini koyun; Dede Korkut Hikayeleri ağır basar' diyor. Dede Korkut Hikayeleri, sadece edebiyatımızın değil aynı zamanda kültürümüzün temel taşlarını oluşturur. Bu bilincin öğrencilerimiz kanalıyla bütün Türkiye'ye yayılması son derece önemli. Bu yarışmayı önemsiyorum. Katılımın oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Öğrencilerimiz duyarlı. Bu yarışma vesilesiyle Dede Korkut'u araştırma şansını verdik onlara aslında" dedi.

Yazdığı kompozisyonla yarışmaya katılacağını söyleyen ve kompozisyonunu okuyan Elif Güzel, "Yarışmayı edebiyat öğretmenim Aziz Hoca sayesinde öğrendim. Dede Korkut hakkında bir şeyler duymuştum ama çok fazla bilgim yoktu. Bu yarışma bana Dede Korkut'u araştırma fırsatı verdi. Yarışamaya katılacağım. Kompozisyon yazdım ama şiir dalında da katılmak istiyorum" şeklinde konuştu. Yarışmaya şiir dalında katılmak istediğini vurgulayan Esma Köksöken, "Yarışmaya katılmayı düşünüyorum. Hem okulumuzun ismi hem de bizim Türk tarihimiz için önemi gözardı edilemez. Şiir yazmayı düşünüyorum. Aklımda bir şeyler kurdum ama daha kağıda geçirmedim. Yarışmayı düzenleyenler gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyorlar. Mesela ben şiir için belgeseller izledim daha fazla fikir edinmek için" diye konuştu.

Resim dalında yarışmaya katılacağını belirten Hira Nur Kebapçı ise, "Resim dersini çok severim. Şu an hazırlık aşamasındayız. Kendimizi daha da geliştirmeye çalışacağız. Öğretmenim ve arkadaşlarımla beraber, bu konu üzerinde çalışıyoruz. Atölyemizde, iyi bir ortamda hazırlanıyoruz. Dede Korkut, benim atam. Bize bir şeyler katmış, hikayeleriyle bizlere bir şeyler anlatmaya çalışmış büyüğümüz o yüzden benim için çok değerli. Zaten okuduğum okul da adını taşıyor. O yüzden bu yarışmaya önem veriyorum" ifadelerini kullandı.