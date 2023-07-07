İstanbul'da yaşayan Şef Refik Baltacı, İstanbul'daki mutfak lezzetini Hakkari ve Yüksekova arasında bulunan Cennet ve Cehennem Vadisi'ne taşıdı. Bünyesinde 20 bin yıllık buzulları barındıran Cennet ve Cehennem Vadisi, doğaseverlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Şef Baltacı, 3 bin 500 rakımda masa kurarak İstanbul'daki mutfak lezzetini yaparak bölgeye gelen doğaseverlere ikram etti.

İstanbul'daki mutfak lezzeti Cennet ve Cehennem Vadisi'ne taşındı

HAKKARİ - İstanbul'da yaşayan Şef Refik Baltacı, İstanbul'daki mutfak lezzetini Hakkari ve Yüksekova arasında bulunan Cennet ve Cehennem Vadisi'ne taşıdı.

Bünyesinde 20 bin yıllık buzulları barındıran Cennet ve Cehennem Vadisi, doğaseverlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. İstanbul'da yaptığı lezzetli yemeklerle tanınan Şef Refik Baltacı, bu sefer dikkat çekmek için 3 bin 500 rakımda bulunan Cilo Dağlarında yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi'ne yemekleri taşıdı. Şef Baltacı, 3 bin 500 rakımda masa kurarak İstanbul'daki mutfak lezzetini yaparak bölgeye gelen doğaseverlere ikram etti.

Cennet ve Cehennem Vadisi'ne geldiğini ifade eden Şef Refik Baltacı, "Bu muazzam vadide etlerimizi pişirdik. Arkadaşlara tattırdık. Ben dünyanın çok yerini gezdim ama dünyanın hiçbir yerinde böyle bir doğa, böyle manzara ile karşılaşmadım. Ben gerçekten çok beğendim, herkesi buraya davet ediyorum. Burası fevkalade bir yer, inanılmaz. Bizde buraya gelerek aslında bir öncülük ve farklılık yapmak istedik. İnanıyorum ki bundan sonra bu şekilde mutfaklar kurulacak, gelen vatandaşların ilgisini çekecek. Burada hem yazı, hem kışı yaşıyoruz, yani anlatılmaz sadece yaşanır" dedi.

Cennet ve Cehennemi Vadisi'nin herkese tanıtılması gerektiğini dile getiren Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise "Biz şu an tam vadinin Cehennem kısmındayız. Yani şelalenin ve buzulların olduğu yerdeyiz. Burayı göstermemiz ve pazarlamamız lazım. Bizde bugüne kadar hiç gelmedik, bu da büyük bir kayıp. Burayı Türkiye ve dünyaya tanıtmamız lazım, çünkü buradaki doğa hiçbir yerde yok. Burası aslında bir nimet. Bizde bu güzellikleri görmek için herkesi buraya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.