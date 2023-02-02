İstanbul'daki konsolosluklar neden kapatılıyor ve Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa konsoloslukları ne zaman açılıyor merak ediliyor. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Peki, İstanbul'daki konsolosluklar neden kapatılıyor? Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa konsoloslukları ne zaman açılıyor?

Hollanda, İngiltere ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ardından Beyoğlu'nda bulunan Fransa Başkonsolosluğu'nda kapatıldı. İstanbul'daki konsolosluklar neden kapatılıyor ve Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa konsoloslukları ne zaman açılıyor merak ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili açıklama yaptı. İstanbul'daki konsolosluklar neden kapatılıyor? Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa konsoloslukları ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DAKİ KONSOLOSLUKLAR NEDEN KAPATILIYOR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Hollanda, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İstanbul başkonsolosluklarını güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatmalarına tepki gösterdi. Soylu, "Türkiye'de psikolojik harp başlatmaya çalışıyorlar. Farklı bir ülkenin istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık tespit etmiş. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. 15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İSTANBUL'DAKİ KONSOLOSLUKLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Gelişmelerin ardından kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp başlatıldığını öne süren Soylu, "İşin hikayesi şudur; farklı bir ülkenin bir istihbarat elemanı, Türkiye'de DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş. Devletimiz o anı net bir şekilde izlemiştir. Elemanlık teklif ettikleri ile birlikte birkaç gezinti gerçekleştirdi o şahıs. Ardından bu istihbarat elemanı Türkiye'yi terk etmiş, bu istihbarat elemanı istediklerini elde edemeyince ilk reaksiyonu ve bilgiyi veren ülkeye bu bilgiler pazarlamış. Ondan sonra da Türkiye'de bir DEAŞ saldırısı olabilecek anlayışı ile beraber psikolojik harp yürütülmektedir. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. 15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır.İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar." dedi.

NE OLMUŞTU?

27 Ocak'ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı. ABD'den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: "Avrupa'da son zamanlarda Kur'an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler."

Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da şunlar yazılmıştı: "Şu anda, İstanbul'da Batılıların uğrak yeri olan kiliseler, sinagoglar, büyükelçilikler/konsolosluklar ve diğer yerlere yönelik artan bir terör saldırısı tehdidi bulunmaktadır. Britanya'nın İstanbul başkonsolosluğu şu anda tedbir amaçlı ziyarete açık değil. Türk yetkililer araştırıyor. Dikkatli davranmalı ve yerel güvenlik yetkililerinin tavsiyelerine uymalı, basında çıkan haberleri takip etmeli ve bu seyahat tavsiyelerini takip etmelisiniz."