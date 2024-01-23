İstanbul'daki En İyi 10 Lazer Epilasyon Merkezi ve Fiyatları

Lazer epilasyon, tüyleri kalıcı olarak azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için kullanılan bir kozmetik prosedürdür. Bu yöntem, lazer ışığı kullanarak tüy foliküllerini hedef alır. Lazer ışığı, melanin pigmentine odaklanarak tüy folikülüne enerji gönderir. Melanin, bu enerjiyi emerek tüy folikülünü ısıtır.

Lazer epilasyon tekniklerinin birkaç özelliği şunlardır:

-Kalıcılık: Doğru uygulandığında lazer epilasyon, tüyleri kalıcı olarak azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Bununla birlikte, çözüm tamamen kalıcı olmayabilir ve bazen tekrarlanan seanslar gerekebilir.

-Güvenlik: Doğru ekipman ve tekniklerle profesyonel bir sağlık uzmanı tarafından uygulandığında, lazer epilasyon genellikle güvenli bir yöntemdir. Bununla birlikte, cilt tipi, tüy rengi ve renk gibi değişkenler dikkate alınmalıdır.

-Ağrı ve Rahatsızlık: Lazer epilasyon işlemleri genellikle biraz ağrı verebilir, ancak bu kişiden kişiye değişebilir. Diğer tüy alma yöntemlerine kıyasla, çoğu kişi daha az acı çeker.

-Lazer epilasyon, yüz, bacak, kollar, sırt ve bikini bölgesi gibi vücudun birçok farklı bölgesinde uygulanabilir.

-Cilt Tipi ve Renk: Koyu tüyler ve açık ciltler lazer epilasyondan daha iyi sonuçlanabilir. Bu, lazerin melanini daha iyi hedeflediğini gösteriyor.

Bununla birlikte, lazer epilasyon herkese uygun olmayabilir. Bazı durumlarda, hamile kadınlar, belirli cilt hastalıkları olanlar veya belirli ilaçlar kullananlar uygulamadan kaçınabilir. Güvenli bir şekilde lazer epilasyon yapmak ve en iyi sonuçları elde etmek için bir dermatolog veya uzman estetisyenle görüşmelisiniz.

LAZER EPİLASYON HANGİ MARKA DAHA İYİ?

Genel olarak, Buz Lazer tipi lazerler yüz bölgelerinde ve çok koyu tenli kişilerde kullanılabilirken, Alexandrite tipi lazerler çok koyu tenli kişilerde kullanılabilir. Nd-Yag tipi lazerler ise derin yerleşimli kıllar için genellikle en iyi seçimdir.

EN İYİ SONUÇ VEREN LAZER EPİLASYON CİHAZI HANGİSİ?

808 nanometre dalga boyuna sahip olan Alby Soğuk Diod Lazer'ın dalga boyutu Diode ile birlikte, en iyi ve en popüler lazer cihazlarıdır.

BUZ LAZER Mİ DAHA İYİ ALEX Mİ?

Alexandrite lazer, koyu cilt rengine sahip kişilerde buz lazere göre daha az etkilidir. Açık renkli cilde sahip kişiler için Alexandrite daha etkilidir. Yaz aylarında Alexandrite lazer kullanımı sınırlıdır, ancak buz lazer kullanımı böyle değildir.

LAZER EPİLASYON KAÇ SEANSTA KESİN SONUÇ VERİR?

Lazer epilasyon, kullanılan lazer teknolojisine, cilt tipine, tüy rengine ve büyüklüğüne bağlı olarak etkili olabilir. Her bireyin deneyimi farklı olduğundan, gerekli seans sayısı kişisel faktörlere bağlı olarak değişir. Ancak birkaç seansın ardından lazer epilasyon sonuçları genellikle görülmeye başlar.

Bir kişinin birden fazla lazer epilasyon seansına gitmesinin birkaç nedeni vardır:

-Tüy Büyüme Döngüsü: Tüylerin hassasiyeti, büyüme döngüsünün farklı aşamalarında değişmektedir. Tüyler büyüme aşamasındayken lazer epilasyon daha etkili olabilir. Sonuç olarak, tüm tüylerin aynı anda bu aşamada bulunması pek olası değildir ve bunun yerine birkaç seans gerekebilir.

-Tüy Yoğunluğu: İlk seanslarda tüy kalınlığı ve yoğunluğu azalabilir, ancak tamamen ortadan kaldırmak için daha fazla seans gerekebilir.

-Cilt ve Tüy Renkleri: Açık cilt ve koyu tüy renkleri genellikle lazer epilasyondan daha iyi sonuç alırlar. Cilt ve tüy renkleri doğru seçilirse, daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

Lazer epilasyon için genellikle birkaç seans (6 ila 8) önerilir ve seanslar genellikle birkaç hafta veya ay aralıklarla yapılır. Ancak her bireyin tepkisi farklı olduğundan, bazı insanlar daha az seansla tatmin edici sonuçlar elde edebilirken, diğerleri daha fazla seansa ihtiyaç duyabilir. Lazer epilasyon sonucu kişiden kişiye değişebilir ve genellikle birkaç ay sürebilir.

LAZER EPİLASYON KAÇ YIL ETKİLİ?

Lazer epilasyonun kalıcılığı, uygulanan bölgeye, kişinin biyolojik özelliklerine ve kişinin kendisine bağlı olarak değişebilir. Lazer epilasyon, tüy foliküllerini tahrip ederek veya azaltarak çalışır, bu nedenle bazı insanlara uzun süreli veya kalıcı bir azalma sağlayabilir. Bununla birlikte, bu süre kişiden kişiye önemli ölçüde değişebilir.

Lazer epilasyondan sonra bazı insanlar uzun süre memnun kalırken, diğerleri zamanla tüylenme veya yeni tüy oluşumu yaşayabilir. Lazer epilasyon kalıcılığını etkileyen bazı değişkenler şunlardır:

-Cilt ve Tüy Özellikleri: Koyu renkli ve açık ciltli kişilerde lazer epilasyon genellikle daha etkili olabilir. Bu tür cilt ve tüy karışımları, lazerin melanini daha etkili bir şekilde hedef almasına yardımcı olabilir.

-Hormonal Değişiklikler: Hamilelik, menopoz veya hormonal bozukluklar gibi durumlarda meydana gelen hormonal değişiklikler, tüy büyümesini ve lazer epilasyonunun kalıcılığını etkileyebilir.

- Genetik Faktörler: Bir kişinin tüy büyüme özellikleri genetik olarak belirlenir. Kişinin lazer epilasyon sonuçları, ailedeki genetik özelliklerden etkilenebilir.

-Uygulama Yapılan Yer: Lazer epilasyonun uygulandığı yer de önemlidir. Sonuçlar, özellikle yüz ve boyun gibi hormonlardan etkilenen bölgelerde farklı olabilir.

Lazer Teknolojisi ve Uygulama Profesyonelliği: Sonuçlar, kullanılan lazer teknolojisi ve uygulamanın profesyonelliğine bağlıdır. Yüksek kaliteli ekipman ve deneyimli bir uzman tarafından yapılan uygulamalar genellikle daha iyi sonuçlar üretebilir.

Kalıcılık süresini kesin olarak belirlemek zordur çünkü bu çok kişisel faktörlere bağlıdır. Bazı insanlarda yıllarca süren kalıcı bir azalma olabilirken, diğer insanlarda daha kısa süreli bir azalma olabilir. Periyodik bakım seanslarına genellikle ihtiyaç halinde devam etmek mümkündür.

EN İYİ 10 İSTANBUL LAZER EPİLASYON MERKEZİ

-BUK BEAUTY

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-ÖZEL DERMALİNE POLİKLİNİĞİ

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-MEMORİAL HOSPİTAL

Memorial Sağlık Grubu, seçkin kadrosu, memnuniyet odaklı uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ve etik ilkeler ışığında sektörde öncü uygulamalarla fark yaratmak için kuruldu. Şubat 2000'de ilk hastasını kabul etti. Memorial, JCI Akreditasyon Kalite Belgesi'ni alan Türkiye'nin ilk ve dünyanın 21. hastanesidir.

-ACIBADEM HOSPİTAL

2007 yılında Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan Acıbadem Üniversitesi, sağlık alanında uzmanlaşmış bir üniversitedir. Acıbadem Üniversitesi, sağlık hizmetlerinde 25 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikimini yükseköğretime taşıyan bir üniversitedir. Güçlü akademik kadrosu ve gelişmiş teknolojik altyapısı, alanında donanımlı ve sürekli gelişime açık sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar.

-FLORENCE HOSPİTAL

Florence Nightingale Hastanesi 1989'da kuruldu. Başlangıçta 50 yataklı küçük bir sağlık tesisi olan bu hastane, yılda sadece 250 açık kalp ameliyatı yapabiliyordu. Florence Nightingale, müşterilerinin sürekli artan güveni, desteği ve başarılı çalışmaları sayesinde kısa sürede 302 yataklı ve 2000'in üzerinde açık kalp ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği uluslararası standart ve ölçülerde büyük bir hastane haline geldi.

-KARDELEN TIP MERKEZİ

2008 yılından bu yana Kardelen Tıp Merkezi, Maltepe'de 24 saat kesintisiz tıbbi bakım sunan deneyimli uzman hekimleri ve deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir. Merkezimiz, kurulduğu günden beri bölgedeki hastalara doğru tanı, teşhis ve tedavi ile nitelikli hizmet sunmayı amaç edinmiştir. Sıcak ve rahat ortamıyla ailenizin sağlığı için hızlı ve güvenilir tedavi hizmetlerini sağlayan doğru yer.

-DK KLİNİK

2002 yılında kurulan "Dermatoloji Kozmetoloji Kliniği Özel Sağlık Hizmetleri San Ticaret Limited Şirketi", Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı bir güzellik ve estetik merkeziydi. 2008 yılında yasal düzenleme sonrası ruhsat değişikliği ile DK Polikliniği olarak hizmete devam etti. Çalışma alanı deri hastalıkları ve sağlığı, tıbbi kozmetik ve estetik uygulamalardır.

-ESTETHİCA

Estethica, Sima Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Anonim Şirketi bünyesinde hizmet sunduğu her alanda dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek ileri görüşlü hizmet anlayışıyla büyümeye devam ediyor. Estethica Sağlık Grubu, yurtdışında uluslararası ödüller ve sertifikalarla kaliteli tıbbi hizmetlerini belgelemiş ve Dünya'nın önde gelen sağlık kurumları arasında yer almaktadır.

-ERDEM HASTANESİ

1988'den beri Erdem Grubu, eğitim ve sağlık alanlarında başarılı bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Erdem Grubu, üç hastahanesi, iki diyaliz merkezi, bir tıp merkezi ve ağız ve diş sağlığı merkeziyle sağlık alanında hasta memnuniyetine önem veren, hizmette sınır tanımayan ve hasta haklarına saygılı bir anlayışla sunduğu hizmetleri halkla buluşturmaktadır. 2011 yılında sağlık sektöründe hızla büyüyen ve gelişen Erdem Grubu, anaokulu, ilkokul, ortaokulu, anadolu lisesi, anadolu sağlık meslek lisesi ve yazılım lisesi ile faaliyet göstermektedir.

-ÖZEL DRM POLİKLİNİĞİ

Özel Kadıköy Dermaline DRM Polikliniği (Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No: 51/5, Kadıköy, İstanbul, dermalinelaser.com), Lazer Epilasyon, Botox, Mezoterapi, PRP Tedavisi, Alt Göz Kapağı Blefaroplasti, Dudak Dolgusu ve Cilt Bakımı alanında son teknoloji ve sektörün önde gelen markalarından oluşan cihazları ve alanında uzman doktor, hemşire ve estetisyen kadrosu ile Kadıköy'de bulunan ünlü bir cilt bakım, dermat.

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