İstanbul'da yunus akını havadan görüntülendi

İSTANBUL - İnsanlara yakınlıkları ile bilinen yunuslar İstanbul'da tarihi yarımada açıklarında dans edercesine yüzdüğü anlar havadan görüntülendi. Onlarca yunusun bir arada yüzmesi izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Karadeniz ve Marmara denizi arasında yolculuk eden yunuslar en çok İstanbul Boğazı çevresinde görülmesi ile biliniyor. Tarihi yarımada açıklarında onlarca yunustan oluşan sürü dron ile görüntülendi. Çoğu zaman boğazda seyreden büyük gemilere eşlik eden yunuslar, bazen gemiler ile yarışırcasına yüzüyor. Yanlarındaki yavruları ile birlikte yüzdüğü anlar ise izleyenlerin içini ısıtıyor. Sevimli yunusları yakalamak için ise bazen fotoğrafçılar saatlerce şehrin sahillerinde bekliyor. Vatandaşlar ise yunusları gördüklerinde cep telefonları ile kayıt almaya çalışıyor. Marmara Denizi'nde son yıllarda artan yunus balığı popülasyonu da dikkat çekiyor.