İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını öngören 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi' oy birliğiyle kabul edildi. Vatandaşlar, yeni taksi sisteminin ne olduğunu merak ediyor. İstanbul'da hayata geçirilen yeni taksi sisteminin ne zaman uygulanacağı araştırılıyor. Peki, İstanbul'da yeni taksi sistemi nedir? Yeni taksi sistemi ne zaman uygulanacak? İBB yeni taksi sistemi nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde...

YENİ TAKSİ SİSTEMİ NEDİR?

Yeni taksi sistemi sayesinde hizmete girecek 2 bin 500 taksi yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları üzerinden hizmet verecek ve yoldan yolcu almayacak.

İBB YENİ TAKSİ SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Ödemeler kredi kartı ve İstanbulkart ile yapılacak, taksilerin renk ve tasarımı ise yolcuların dijital taksileri kolayca ayırt edebilmesi için belirlenecek. Uygulamanın detaylarının İBB Meclisi'nde görüşülerek, İBB tarafından yapılacak taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği belirtildi.

YENİ TAKSİ SİSTEMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin attıkları önemli bir adımdan bahsetti. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız." ifadesini kullanan Uraloğlu, şunları kaydetti: "2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı'nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.