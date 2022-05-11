Emel Sayın'ın yayalar için güvenli trafik etkinliğine katıldı

İSTANBUL - İl Jandarma Ekipleri tarafından Trafik Haftası nedeniyle Sarıyer'de yapılan etkinlikte çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi. Emel Sayın'ında katıldığı etkinlik çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından başlatılan, Karayolu Trafik Haftası uygulaması çerçevesinde Sarıyer Demirciköyü'nde "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Jandarma ekipleri, yaya yolunda ilerle, görünür ol, Trafik ışıklarını takip et ve yola odaklan yazılı broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe Türk Sanat Müziği Sanatçısı Emel Sayın'da katıldı. Emel Sayın, çocuklara karşıdan karşıya nasıl geçileceğini uygulamalı olarak kendisi gösterdi ve çocuklara bilgi verdi. Daha sonrasında çocuklarla sohbet ederek ikon şarkısı olan "Mavi Boncuk" şarkısını çocuklarla beraber söyledi. Sayın daha sonrasında basının sorularını cevapladı. Emel Sayın, yayaların sebep olduğu kazaların çok yüksek olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Sevgili çocuklarımızla birlikte güzel mesajlar verdik. Halkımız bu mesajlara dikkat eder, bu kazaları en aza indiririz. İnşallah sıfıra indiririz" dedi.