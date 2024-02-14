İstanbul'da yarın yağış var mı? 15 Şubat İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak?

İstanbul'da yarın yağış var mı? Meteoroloji, İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Kurumun tahmin raporuna göre 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçelerinde sağanak etkisini gösterecek. İstanbul'da yarın yağış var mı merak ediliyordu. Peki, 15 Şubat İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak? Detaylar...

İSTANBUL'DA YARIN YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul için Meteoroloji'den sağanak uyarısı yapıldı. Buna göre yarın sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçelerinde sağanak yağış etkisi görülecek. Uyarıda sağanak sonrası oluşabilecek su baskınlarına ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

"SU BASKINI VE ULAŞIM AKSAMALARINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji tahmin raporuna göre İstanbul'da 5 günlük tahmini şu şekilde: