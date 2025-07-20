Hava durumunu öğrenmek isteyen İstanbullular, dışarıda plan yapmadan önce güncel meteorolojik verileri kontrol ediyor. 21 Temmuz Pazartesi günü için yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak. " İstanbul'da yarın hava nasıl?" sorusunun yanıtı, özellikle dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için büyük önem taşıyor. Peki, İstanbul'da yarın hava nasıl? 21 Temmuz Pazartesi İstanbul hava durumu!

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, 21 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da hava güneşli ve açık olacak. Günün ilk saatlerinde sıcaklık 21°C seviyelerindeyken, öğle saatlerinden itibaren sıcaklık kademeli olarak yükselecek ve 34–35°C seviyelerine kadar çıkacak. Özellikle 14:00 ile 17:00 saatleri arasında sıcaklık maksimum düzeye ulaşacak.

Gün boyunca İstanbul'da yağış beklenmiyor. Havanın açık olması ve nem oranının yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle, hissedilen sıcaklık daha da fazla olacak.

21 Temmuz Pazartesi hava durumu

Akşam saatlerine doğru sıcaklık 30°C civarına düşecek. Gece boyunca ise hava açık kalmaya devam edecek ve serinlik ancak sabaha karşı hissedilecek. Bu nedenle İstanbul'da dışarı çıkmayı düşünen vatandaşların, özellikle gündüz saatlerinde güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

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