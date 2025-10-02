İstanbul'da yarın (3 Ekim) okullar tatil mi? Okullar tatil oldu mu? İstanbul'da deprem!

İstanbul'da son günlerde meydana gelen depremler, özellikle öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde takip ediliyor. 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.55'te Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarda korku ve endişe yarattı. Bu gelişme sonrası en çok merak edilen konulardan biri de " İstanbul'da yarın (3 Ekim) okullar tatil mi?" sorusu oldu. Peki, 3 Ekim'de İstanbul'daki okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Deprem sonrası İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

Bu açıklama, İstanbul'da yaşanan depremin ardından şehir genelinde ciddi bir hasar tespit edilmediğini ortaya koyuyor. Buna göre, 2 Ekim Perşembe günü İstanbul'da eğitim öğretim normal akışında devam etti ve şu an itibarıyla 3 Ekim Cuma günü için de resmi bir tatil açıklaması bulunmuyor.

İSTANBUL'DA YARIN (3 EKİM) OKULLAR TATİL Mİ?

Veliler ve öğrenciler, depremin ardından sosyal medyada yoğun şekilde okulların tatil edilip edilmeyeceğini tartıştı. Ancak İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Uzmanlar, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda kararın deprem sonrası yapılan saha incelemelerine göre şekillendiğini belirtiyor.

Deprem sonrası İstanbul'da eğitim kurumlarının açılıp açılmayacağı, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarına bağlı olarak netleşecek. Resmi açıklamalar geldiği anda vatandaşlar bilgilendirilecek.