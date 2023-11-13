Mega kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar İstanbul hava durumu ile ilgili araştırma yapıyor. Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmurun yanı sıra hava sıcaklıkları düştü. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yağmurun yarın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, 14 Kasım İstanbul yarın yağmur var mı? İstanbul yarın yağmur yağacak mı? İşte, 14 Kasım'a ilişkin İstanbul'un detaylı hava durumu!

İstanbul'da yarın (14 Kasım) yağmur var mı? İstanbul yarın yağmur yağacak mı?

İstanbul yarın 14 Kasım yağmur var mı? İstanbul yarın yağmur yağacak mı? Yeni haftanın ilk gününde mega kentte kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 14 Kasım günü İstanbul'un hava durumu ise merak ediliyor. Peki, 14 Kasım Salı İstanbul yarın yağmur var mı?

İSTANBUL YARIN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 14 Kasım günü İstanbul'da hava sıcaklığının 12 ila 18 arasında değişmesi bekleniyor. Havanın çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sağanak yağış olması beklenmiyor.

İstanbul'da etkili olan yağmurların Çarşamba ve Perşembe günleri de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Mega kentte 15-16 Kasım sağanak yağışlı geçecek, Cuma günü ise çok bulutlu bir hava olacak.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin son açıklamasına göre, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.