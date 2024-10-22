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İstanbul'da yangın mı çıktı? İstanbul yangın SON DAKİKA! Yangın söndü mü? (Gaziosmanpaşa)

İstanbul'da yangın mı çıktı? İstanbul yangın SON DAKİKA! Yangın söndü mü? (Gaziosmanpaşa)
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, Karayolları Mahallesi'ndeki bir kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede büyük endişeye yol açtı. İstanbul'da yangın mı çıktı? İstanbul yangın SON DAKİKA! Yangın söndü mü?

İstanbul'da dumanları gören sosyal medya kullanıcıları yangın mı çıktı? sorgulamalarına başladı. Sosyal medyadan paylaşımlara başlayan kullanıcılar dumanların yükseldiği fotoğraf ve videoları paylaşıyor. İstanbul'da yangın mı çıktı?

İSTANBUL'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde halı sahada çıkan yangın kumaş deposuna sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta bulunan kumaş deposuna sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Gaziosmanpaşa'da bulunan halısahada yangın çıktı. Çıkan yangın kumaş deposuna da sıçradı. Dumanlar İstanbul'un pek çok noktasından görülebiliyor. Yangın ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İstanbul itfaiyesi ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

İstanbul İtfaiyesi paylaşımında, "Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 648 Sokak'taki kumaş deposunda çıkan yangına ekiplerimiz müdahale ediyor." denildi.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yönden, ayakkabı fabrikasının deposunda başlayan yangının kontrol altına alındığını söyledi. Olayda yaralı ve can kaybının olmadığını dile getiren Yönden, yangının çıkış nedeni hakkında net bilginin olmadığını aktardı.

İstanbul'un birçok noktasından görülen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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