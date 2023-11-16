Kış aylarının gelmesiyle beraber hava sıcaklıkları düşüyor. İstanbul'da yağmur kaç gün sürecek ve bu hafta hava yağmurlu mu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kent için kuvvetli yağışla birlikte sel uyarısı yaptı. 6-17 Kasım yağmur yağacak mı ve İstanbul'da yağmur var mı gündeme geliyor. Peki, Bu hafta hava yağmurlu mu? İstanbul'da yağmur var mı, kaç gün sürecek?

İstanbul'da yağmur var mı, kaç gün sürecek? 16-17 Kasım yağmur yağacak mı? Bu hafta hava yağmurlu mu?

Bu hafta yağmur var mı ve hava durumu tahmini nedir soruları araştırılırken İstanbul'da yağmur kaç gün süreceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı kod uyarısında bulundu. 16-17 Kasım yağmur yağacak mı ve sağanak yağışlar kaç gün süreceği araştırılıyor. İstanbul'da yağmur var mı, kaç gün sürecek? 16-17 Kasım yağmur yağacak mı? Bu hafta hava yağmurlu mu? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul ve Bursa'nın da aralarında olduğu 13 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sarı kodla uyarılan kentler arasında Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Bartın, Düzce, Zonguldak ve Yalova bulunuyor.

İstanbul Valiliği, dün akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

16-17 KASIM YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın 17 Kasım Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BU HAFTA HAVA YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı kod uyarısında bulundu. Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Bartın, Düzce, Zonguldak ve Yalova'da vatandaşların tedbirli olmaları istendi.