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İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı!

İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı!
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12 Kasım Salı günü İstanbul'da yağmur bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamalara göre, İstanbul'da yoğun yağış bekleniyor ve bu durum su baskını riskini de beraberinde getiriyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, olası su baskınlarına karşı uyarıldı.

12 Kasım Salı günü İstanbul'da beklenen yağmur, yoğun şekilde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yağışların gün boyunca kuvvetlenmesi ve bazı bölgelerde ani su baskınlarına yol açması muhtemel. Vatandaşlar, bu yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Peki, İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı!

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Marmara Bölgesi'nde hava durumu parçalı ve çok bulutlu bir seyir izliyor. Özellikle bölgenin batı kesimlerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul genelinde ise sıcaklıkların 18°C civarında seyretmesi beklenirken, aralıklı sağanak yağışlar öngörülüyor. Şehrin farklı bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren yağış yoğunluğu artabilir, bu nedenle trafikte dikkatli olunması öneriliyor.

İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı bulutlu 25

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 11

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