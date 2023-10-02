İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışlar ne zamana kadar süreceği ve yağmur ne zaman durağı merak ediliyor. 2 Ekim hava durumu tahminleri ve İstanbul sağanak yağış kaça kadar süreceği gündeme geliyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? 2 Ekim hava durumu tahmini! Sağanak yağış saat kaça kadar sürecek?

İstanbul'da yağmur ne zaman duracak ve 2 Ekim hava durumu tahminleri araştırılıyor. Sağanak yağış saat kaça kadar süreceği AKOM tarafından açıklandı. İstanbul'da sağanak yağış sele neden olur mu ve İstanbul'da yağmur ne zaman duracağı gündeme geliyor. İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? 2 Ekim hava durumu tahmini! Sağanak yağış saat kaça kadar sürecek? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölge genelinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar noktasında uyarıda bulundu. Yetkililer kuvvetli yağıştan dolayı ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım ve çatı uçması konusunda dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.

SAĞANAK YAĞIŞ SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?

Yapılan açıklamada, bölgede kuvvetli yağışların beklendiği belirtilerek, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Erzurum'un kuzey kesimleri, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. Bununla birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Marmara Bölgesi ile Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

2 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ