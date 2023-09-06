İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde sele neden olurken, metrekareye 150 kilogram yağış düştü. İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek ve Başakşehir ve Arnavutköy'de yağmur yağacak mı merak ediliyor. İstanbul hava durumu bugün (6 Eylül 2023) nasıl sorusu gündeme geliyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Başakşehir ve Arnavutköy'de yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu bugün nasıl?

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek ve Başakşehir ve Arnavutköy'de yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. İstanbul'un kuzey bölgesinde akşam saatlerinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de etkili oldu. İstanbul hava durumu bugün (6 Eylül 2023) nasıl ve Bugün yağmur yağacak mı merak ediliyor. İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Başakşehir ve Arnavutköy'de yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu bugün (6 Eylül 2023) nasıl? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde sele neden olurken, metrekareye 150 kilogram yağış düştü. Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybederken İstanbul Valisi Davut Gül, 3 aylık yağışın 1-2 saatte yağdığını belirtti. Megakent'e sel getiren yağışların bugün de devam edip etmeyeceğine yönelik soruya yanıt veren meteorolojik kaynaklar, Arnavutköy ve Başakşehir tarafında sağanak yağışların etkili olacağını dile getirdi.

BAŞAKŞEHİR VE ARNAVUTKÖY'DE YAĞMUR YAĞACAK MI?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, son hava tahmini raporlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Sıcaklıkların hala yüksek olduğunu ve bu durumda da aşırı yağmurlarla karşı karşıya kalacağımızı ifade eden Çalışkan, şiddetli yağışların sayısının arttığını dile getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN (6 EYLÜL 2023) NASIL?