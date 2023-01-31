İstanbul'da Vapur seferleri iptal mi oldu? 31 Ocak İstanbul'da vapur seferleri çalışıyor mu?

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, sorusunun yanıtı yaşanan yoğun sis nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vapur seferlerin iptal olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmak isten vatandaşlar araştırmaya koyuldular. Peki, Vapur seferleri iptal mi oldu? 31 Ocak İstanbul'da vapur seferleri çalışıyor mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul'da kış yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. İstanbullar vapur seferleri iptal mi oldu? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Vapur seferlerin iptal olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmak isten vatandaşlar araştırmaya koyuldular. Peki, Vapur seferleri iptal mi oldu? 31 Ocak İstanbul'da vapur seferleri çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından konuya ilişkin açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde olumsuz hava durumusis ulaşımın deniz seferlerini olumsuz etkilediği duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından Yapılan açıklama şu şekilde;

"Değerli yolcularımız, Hava muhalefeti (sis) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Beykoz-Sarıyer Anadolu kavağı-Üsküdar anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Buna göre İstanbul'da 31 Ocak Salı günü olumsuz hava şartları nedeniylevapur seferleri yapılmayacak. Konuya ilişkin resmi kuruluşlardan yeni bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer vereceğiz.