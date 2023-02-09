İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? Hangi vapur seferleri iptal edildi? 9 Şubat Perşembe

İstanbul'da vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? Hangi vapur seferleri iptal edildi? Soruları yanıtı merak edildi. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir İstanbullulara verdiği uyarıların ardından beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı , hafta başı sabah saatlerinde mega kente giriş yapmasının ardından gece vakti şiddetini artırdı. Olumsuz hava şartları mega kente ulaşımı olumsuz etkiledi birçok sefer iptal edildi birçok yol kapatıldı. Vatandaşlar alternatif yollar ararken Şehir hatlarından kritik duyuru geldi. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? Hangi vapur seferleri iptal edildi? Soruların yanıtı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması) ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği bildirildi.

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

İstanbul Şehir hatları tarafından yapılan açıklamaya şu şekilde: "Değerli yolcularımız, Hava muhalefeti sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması)Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Diğer seferlerimizde de iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine açıklamada yer verildi.