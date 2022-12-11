İstanbul'da vapur seferleri çalışıyor mu? Vapur seferleri başladı mi?

İstanbul ve çevre illerde Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş- Eminönü- İstanbul- Yalova- Bursa seferi kapsamında geçici olarak seferlerin yapılamayacağını yapılamadığı İDO bildirildi. Perki İstanbul şehir içi ve şehir dışı vapur seferleri ne zaman başlayacak? Vapur seferleri neden iptal edildi? Vapur seferleri başladı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul'da lodos etkili oluyor. Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şiddetli lodos ve fırtınanedeniylevapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi. Peki, İstanbul şehir içi ve şehir dışı vapur seferleri ne zaman başlayacak? Vapur seferleri neden iptal edildi? Vapur seferleri başladı mı? İşte merak edilenler....

İSTANBUL ŞEHİR HATLARINDA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları A.Ş'nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda şiddetli lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi. Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

LODOS ETKİSİNİN NE ZAMAN BİTRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise ''Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul ile Trakya'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri) rüzgarın; bugün (Cumartesi) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kms/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazartesi günü (12.12.2022) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.'' ifadelerine yer verildi.