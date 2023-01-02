Son dakika gelen haberlere göre, yoğun sis İstanbul'da hava trafiğini vurdu. Sabiha Gökçen'de onlarca uçuş iptal edildi. Vatandaşlar, Sabiha Gökçen'de uçuşlar neden iptal oldu? Sabiha Gökçen'de uçuşlar iptal mi? merak etti. Peki, İstanbul'da uçuşlar iptal mi edildi? İstanbul'da uçuşlar neden iptal? İşte detaylar...

İstanbul'da yarın beklenen yoğun sis, havayolu ulaşımını vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmeye başlandı. Peki, İstanbul'da uçuşlar iptal mi, neden? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi oldu? 2 Ocak 2023 Sabiha Gökçen'de uçuşlar neden iptal edildi?

İSTANBUL'DA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul'da beklenen yoğun sis nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda düzenlemeye gitti. Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL Mİ, NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 uçuşunu iptal etti. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada düşük görüş şartlarının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonları olumsuz etkilediği, bu nedenle 3 Ocak Salı günü planlanan bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan Pegasus Havayolları da, yarın gerçekleştireceği Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı 6 seferini iptal etti. Hava şartlarına bağlı olarak uçuş iptallerinin artması bekleniyor.