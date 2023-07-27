İstanbul'da toplu ulaşıma zam var mı? İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Akbil ücretlerine zam geldi mi? Toplu ulaşım zam ne başlıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanıyor. Vatandaşların gündeminde ise İstanbul'da toplu ulaşıma zam var mı? Sorusu var. Bir son dakika gelişmesiyle bu soruya cevap bulundu. Peki, İstanbul'da toplu ulaşıma zam var mı? İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Akbil ücretlerine zam geldi mi? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor 2023? İETT otobüslerine zam geldi mi?

İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde UKOME toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda İstanbul'da toplu ulaşıma zam gelip gelmeyeceği konuşuldu. Peki, İstanbul'da toplu ulaşıma zam var mı? İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Akbil ücretlerine zam geldi mi? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor 2023? İETT otobüslerine zam geldi mi? İşte son dakika gelişmesi…

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda uygulanacak ücret tarifelerinin değiştirilmesi konusu ele alındı. Toplantı, Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Taraflar, toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranları konusunda farklı teklifler sundular.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 57 oranında zam yapılmasını önerdi. Bakanlık ise yüzde 40 zam teklif etti. Diğer taraftan, taksiciler ise ücretlere yüzde 100 zam yapılması talebinde bulundu. Ancak, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı için zam kararı ertelendi. UKOME, zam konusunu bir sonraki toplantıda ele almak üzere ağustos ayına erteledi. Bu süre zarfında tarafların farklı görüşleri ve talepleri üzerinde yeniden çalışmalar yapılacak.

AKBİL ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Toplu ulaşımda ücret tarifelerinin değiştirilmesi konusu önemli bir mesele olduğundan, zam kararının alınması için detaylı değerlendirmelerin yapılması gerektiği anlaşılabilir. UKOME'nin ağustos ayındaki toplantısında tarafların bir araya gelerek uzlaşmaya varmaları ve adil bir çözüme ulaşmaları umulmaktadır.

İSTANBUL TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ İÇİN ZAM KARARI ERTELENDİ

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerinin değiştirilmesi konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ele alındı. Toplantıda otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, Marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi gibi toplu ulaşım araçlarının ücret tarifeleri gözden geçirildi.

İBB yönetimi, ekonomik faktörler ve enflasyon nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57.07 oranında zam yapılmasını önerdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ise yüzde 40 zam teklif etti. Taksiciler Esnaf Odası, toplu taşıma ücretlerine yüzde 100 zam talep ederken, personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82 zam talebinde bulundu. Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol ise yüzde 65 oranında zam istedi.

TOPLU TAŞIMA ZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Ancak, toplantıda taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı ve zam konusu alt komisyona çekildi. Bu nedenle, toplu ulaşım ücretlerine ilişkin zam kararı ağustos ayına ertelendi. UKOME, aynı gündemle bir kez daha toplanarak zam konusunu değerlendirecek.

Ağustos ayındaki toplantıda tarafların görüşleri ve talepleri tekrar ele alınarak adil bir çözüme ulaşılması amaçlanıyor. İstanbul'da binlerce insanın kullandığı toplu ulaşımın uygun ve adil bir ücret politikasıyla yönetilmesi, şehirdeki ulaşımın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam kararının tüm paydaşların katkısıyla alınması hedefleniyor.