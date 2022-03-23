- İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İSTANBUL - İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde bugün görüşülen toplu ulaşıma yüzde 50'lik zam teklifi ve servis taşımacılığı ücretlerine 40'lık zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi. İBB, tarafından gündeme getirilen 25 yaş üstü öğrencilerinin indirimli İstanbulkart kullanması ile ilgili düzenleme de oy çokluğu ile reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı bugün 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde saat 14.00'de başladı.

Toplantıda ilk olarak İstanbulkart ücretlerinde düzenleme teklif görüşüldü. İBB tarafından sunulan teklifte, 2009- 2022 yılları arasında verilen İstanbulkart sayısı incelendiğinde açık öğretim dahil üniversite öğrencilerinin toplamın yüzde 47'sini oluşturduğu kaydedildi. Örgün eğitime devam eden öğrenciler ile 25 yaş altı açık öğretim ve uzaktan eğitim üniversite öğrencileri için 200 geçişin 78 lira olması yani mevcut öğrenci indiriminden yararlanmaya devam edilmesi önerildi. Teklife, 25-30 yaş arası açık öğretim ve uzaktan eğitim üniversite öğrencileri için 200 geçişin 267 liraya, 30 yaş üstü için 390 liraya çıkarılması teklif edildi.

Yapılan oylama soncu, teklif oy çokluğu ile reddedildi.

Toplantıda daha sonra İBB yönetimi, akaryakıt zamları üzerine toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifini sundu. İBB tarafından sunulan zam teklifine göre; tam biletin 5.48 TL'den 8.22 TL'ye, taksi açılış ücretinin 7 TL'den 10.50 TL'ye, minibüs indi- bindi ücretinin 3.75 TL'den 5.63 TL'ye çıkarılması önerildi.

İBB tarafından yapılan bu zam teklifi de oy çokluğu ile reddedildi.

"İstanbul'da biraz suistimal ediliyor"

Öte yandan toplantı sırasında yapılan zam tekliflerine yönelik değerlendirmede bulunan Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Öğrenci akbilini zaten 78 lira uyguluyoruz. Ancak bu, bir açık öğretim kaydı kolayca alınarak yapılabiliyor. Şu an İstanbul'da biraz suistimal ediliyor. Bunu değerlendiriyoruz ve açık öğretim kaydıyla bu hakkı elde ediyorlar. Gelir kaybına neden oluyorlar. Bu işletmeler açısından sorun oluyor. Alt komisyon demek bu sürecin 1 ay daha devam edecek olması demek" dedi.

"Maliyetimiz 12 lirayı aşmış durumda"

Açıklamalarda bulunan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ise, "Maliyetlerimiz arttı. Devletimizden toplu ulaşımda kullanılan mazottan ÖTV ve KDV alınmaması yönünde bir talebimiz var. Şu an tam bilet ücreti 5.50 lira. İndirimli ve ücretsiz yolculuklardan dolayı şu an gelirimiz 3.50 lira. Oysa maliyetimiz 12 lirayı aşmış durumda. Bizim için zorunlu görünen bu fiyat düzenlemesi hakkında bakanlık temsilcilerimizin de desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

(Sİ-YM-BA-Y)