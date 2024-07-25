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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu?

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İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre öğrenci ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu? İstanbul halkı, bu zammın ekonomik etkisini merak ediyor. İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Öğrenci ve tam bilet ne kadar? 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapıldığı duyuruldu. Vatandaşlar, toplu taşıma ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Öğrenci ve tam bilet ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Öğrenci ve tam bilet ne kadar? 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ABONMAN ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

İETT GÜNCEL ÜCRETLENDİRME

Zamla birlikte İstanbulkart tam 17.70 liradan 20 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal (öğretmen, 60 yaş) 12.67 liradan 14.32 liraya yükseldi. Mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya yükseldi.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Öğrenci ve tam bilet ne kadar?

DENİZ TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE YÜZ ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, deniz taksi ücretlerine yüzde 100 oranında zam yapıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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