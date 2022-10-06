İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul ulaşım ücretsiz mi? İstanbul toplu taşıma neden ücretsiz?
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İstanbul'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ücretsiz uyarısıyla karşılaştı. Toplu taşımaların ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar toplu taşımaların neden ücretsiz olduğunu araştırıyor. İstanbul'da toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğunu araştırmakta. Peki, İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul ulaşım ücretsiz mi? İstanbul toplu taşıma neden ücretsiz? İşte detaylar...
Gündemde yer alan haberlerden sonra 6 Ekim İstanbul ulaşım ücretsiz mi? sorusu gündeme geldi. İstanbul'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ücretsiz uyarısıyla karşılaştı. Toplu taşımaların ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar toplu taşımaların neden ücretsiz olduğunu araştırıyor. İstanbul'da toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğunu araştırmakta. Peki, İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul ulaşım ücretsiz mi? İstanbul toplu taşıma neden ücretsiz? Detaylar haberimizde...
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yılı bu sene 6 Ekim tarihinde kutlanacak. İstanbul işgalinin bitmesiyle 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmakta. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle toplu taşımalarda vatandaşlardan ücret alınmayacak.
6 EKİM İSTANBUL ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle İBB toplu taşıma araçlarını 6 Ekim Perşembe günü ücretsiz yaptı. 6 Ekim gününde toplu taşımalarda vatandaşlardan ücret alınmayacak.
İBB'nin 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz duyurusu ise şu şekilde;