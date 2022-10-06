İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul ulaşım ücretsiz mi? İstanbul toplu taşıma neden ücretsiz?

İstanbul'da toplu taşımayı kullanan vatandaşlar ücretsiz uyarısıyla karşılaştı. Toplu taşımaların ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar toplu taşımaların neden ücretsiz olduğunu araştırıyor. İstanbul'da toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğunu araştırmakta. Peki, İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul ulaşım ücretsiz mi? İstanbul toplu taşıma neden ücretsiz? İşte detaylar...