İstanbul'da toplu taşıma zam mı geldi? İstanbul toplu taşıma ne kadar oldu, kaç TL?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde toplu taşıma zamları yer alıyor. 2022 senesinin sona ermesine az zaman kala gündemde yeni yıl zamları var. Zam gelen hizmetlerden bir tanesi de İstanbul toplu taşımaları oldu. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zam mı geldi? İstanbul toplu taşıma ne kadar oldu, kaç TL?