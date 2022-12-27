İstanbul'da toplu taşıma zam mı geldi? İstanbul toplu taşıma ne kadar oldu, kaç TL?
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İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde toplu taşıma zamları yer alıyor. 2022 senesinin sona ermesine az zaman kala gündemde yeni yıl zamları var. Zam gelen hizmetlerden bir tanesi de İstanbul toplu taşımaları oldu. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zam mı geldi? İstanbul toplu taşıma ne kadar oldu, kaç TL?
Toplu taşıma kullanan vatandaşların merak ettikleri arasında İstanbul toplu taşıma zammının ne kadar olduğu yer aldı. Yeni yıla girmemize az zaman kala vatandaşlar yeni gelecek zamları merak etti. Arama motorlarında İstanbul'da toplu taşıma zam mı geldi? İstanbul toplu taşıma ne kadar oldu, kaç TL? sorularına yanıt arandı.
İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAM MI GELDİ?
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam geldi.