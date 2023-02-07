Kahramanmaraş depremi sonrası olası İstanbul depremi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Vatandaşlar, İstanbul'da toplam kaç bina var? İstanbul'da 2000 yılı öncesi ve sonrası yapılan toplam kaç bina bulunuyor? merak etti. İşte detaylar...

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İstanbul genelinde yapım yılı 2000 ve öncesine ait bina sayısı 817 bin adedi aşarken, bu binalar toplamın yüzde 70,2'sini oluşturuyor. Peki, İstanbul'da toplam kaç bina var? İstanbul'da 2000 yılı öncesi ve sonrası yapılan toplam kaç bina bulunuyor? Ayrıntılar sizlerle...

İSTANBUL'DA TOPLAM KAÇ BİNA VAR?

Teke Tek'te konuşan Prof. Dr. Alper İlki "2000 yılından önce yapılan 500 binden biraz fazla bina bulunuyor." açıklamasında bulundu. Yani İstanbul ili içerisinde 2000 yılından önce yapılan ve tamamlanmış yaklaşık 500.000 bina vardır.

İSTANBUL'DA 2000 YILI ÖNCESİ KAÇ BİNA BULUNUYOR?

Anadolu Ajans'ta yer alan bilgilere göre, İstanbul genelinde yapım yılı 2000 ve öncesine ait bina sayısı 817 bin adedi aşarken, bu binalar toplamın yüzde 70,2'sini oluşturuyor.

İstanbul'daki her 10 binadan 7'si 20 yaşın üzerinde olurken, kentte yapım tarihi 2000 yılı ve öncesine ait bu binalarda bulunan konut sayısı 3,1 milyon adedi aşıyor.

AA muhabirinin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü raporundan derlediği bilgilere göre, İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği bölgede bulunan ve büyük bir depremin beklendiği İstanbul, yaşlı ve hasar alması öngörülen konut stokuyla dikkati çekiyor.

Muhtemel 7,5 ve üzeri bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle büyük Marmara Depremi'nin yaşandığı 1999 ve öncesinde yapılan binalara dikkati çekerken, İstanbul'da yapım yılı 2000 ve öncesine ait bina sayısı 817 bin adedi aşıyor. Toplam binaların (1 milyon 165 bin adet) yüzde 70,2'sini bu binalar oluşturuyor.

İstanbul'da bir binada ortalama 3,8 daire bulunduğu göz önüne alındığında söz konusu binalarda 3,1 milyon konutun varlığı söz konusu.