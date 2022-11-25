İstanbul'da TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
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TOKİ kura çekimleri İstanbul'da ne zaman yapılacağı kuraya başvuran vatandaşlıklar tarafından araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, 10 günlük kura çekimi takvimi açıklandı ve kuraların hangi iller için çekileceği belli oldu. Peki, İstanbul'da TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ binaları nasıl yapılacak? TOKİ başvuru ücretlerini ne zaman iade edecek? İşe konu hakkında tüm merak edilenler...
TOKİ sosyal konut kura çekilişleri, Bakan Kurum'un açıklamasıyla birlikte ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. 25 Kasım 2022 cuma (bugün) Adıyaman'da kuralar çekilmeye devam ediyor. TOKİ'nin İstanbul kura takvimi henüz açıklanmadı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Tuzla TOKİ kura tarihleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "TOKİ'nin konut anlayışında son yıllarda özellikle yatay mimari yönünde az katlı, tamamen mahalle konsepti oluşturarak, içerinde sadece konut değil, diğer sosyal donatıları da içeren meydanı, camisi okulu olan yeni yaşam olanakları oluştu. Türkiye'de baktığımız zaman bundan sonraki uygulamalarımız ülkemizde şehircilik için örnek uygulamalar haline geldi" diye konuştu.
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.