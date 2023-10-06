Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, yangın haberleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son yangın olayı ise İstanbul'da yaşandı. Öyle ki Tesla Model Y ile dolu bir tır alev aldı. İşte ayrıntılar…

İstanbul'da Tesla Model Y 'leri taşıyan bir tır alev aldı

Bildiğiniz üzere Tesla, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Bunun akabinde marka, ilk olarak Model Y'yi ülkemizde satışa sunuldu. Elektrikli otomobiller dünyasına yeni bir soluk getiren bu model, ülkemizde büyük ilgiyle karşılandı ve haliyle yerli markamız TOGG da dahil olmak üzere markalar arasında rekabete de hız kattı.

Tesla kullanımının gittikçe yayılmasıyla birlikte yangın haberleri de çoğalmaya başladı. Tabii bu durum önemli bir maddi zararı da getiriyor. Bu yangılara ise genel olarak bataryanın hammadesi olan lityum iyon piller neden oluyor.

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Tesla, Türkiye'de son zamanlarda sevkiyatları artırdı. Bu doğrultuda yollarda Tesla Model Y taşıyan taşıma tırları da sıkça görülür oldu. Bugün ise bu tırlardan biri ne yazık ki olumsuz bir durum nedeniyle haberlere konu oldu.

İstanbul, Tuzla'da içlerinde Tesla Model Y'nin de bulunduğu araç yüklü tır alev aldı. Yangın, Tesla veya diğer elektrikli araçların birinden çıktı. #Tesla pic.twitter.com/GewWCJ8Hyz — Metin Yasir Akpınar (@MtnAKPINAR) October 6, 2023

Aktarılan bilgilere göre İstanbul'un Tuzla ilçesinde fabrikadan yeni çıkan sıfır Tesla Model Y elektrikli otomobilleri taşıyan bir tır alev almaya başladı. İstanbul İtfaiyesi'nin müdahale ettiği yangının neden başladığı tespit edilemedi.

Tahminler, yangına tırın fren balatalarının aşırı ısınmasının neden olduğu yönünde. Öte yandan Tesla'dan ise bu olay için bir açıklama gelmedi. Marka tarafından mağdur olan müşterilere yeni araç verilip verilmeyeceği ise merak konusu.

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