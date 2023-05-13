İstanbul'da TEM Bağlantı Yolu'nda kaza: Sürücü yaralandı

İstanbul Sancaktepe Kartal TEM Bağlantı yolu Samandıra gişelerinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

İSTANBUL Sancaktepe Kartal TEM Bağlantı yolu Samandıra gişelerde, otomobil beton bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04: 00 sıralarında Kartal TEM Bağlantı Yolu Samandıra gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GAD 628 plakalı otomobil, gişelerden geçeceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü tedavi altına alındı.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.