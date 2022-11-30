İstanbul'da taksi sorunu gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan İBB'den açıklama geldi. Ardından, İstanbul'da taksi sayısı artacak mı ve İstanbul'da taksi sorunu nasıl çözülecek soruları gündeme geliyor. Peki, İstanbul'da taksi sayısı artacak mı? İstanbul'da taksi sorunu nasıl çözülecek?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, taksi sorunu çözüme kavuştu. İstanbul'da taksi sayısı artacak mı ve İstanbul'da taksi sorunu nasıl çözülecek soruları gündeme geliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. İstanbul'da taksi sayısı artacak mı? İstanbul'da taksi sorunu nasıl çözülecek? İstanbul'da taksi sayısı artacak mı? İstanbul'da taksi sorunu nasıl çözülecek? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA TAKSİ SAYISI ARTACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, kent genelindeki minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesiyle ilgili teklif görüşüldü. İhtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un ihtiyaç duyduğu sayıda taksi için mücadele devam edecek. Yeni taksiler hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, taksi dolmuş ve minibüsleri yakından ilgilendiren bir karar alındı. İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi konuşuldu. Toplantıda yapılan oylamada, 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi onaylandı.

İBB, İstanbul genelinde 17 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi amaçlanıyordu.

TEKLİF 11 KEZ REDDEDİLMİŞTİ

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) geçtiğimiz ay düzenlenen toplantısında gündeme alınan teklif 11. kez reddedilmişti.

"İSTANBUL'A 2125 YENİ TAKSİ"

Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sorununu çözmek için attıkları adımın sonuç verdiğini söyledi. İmamoğlu, "İstanbul'a 2125 yeni taksi. İstanbul'un taksi sorununu çözmek için attığımız adım sonuç verdi. İhtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi UKOME'de onaylandı. İstanbul'un ihtiyaç duyduğu sayıda taksi için mücadele devam edecek. Yeni taksiler hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.