İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dün suya yüzde 48 zam talep edilmişti. Teklif İSKİ Genel Kurulu'nda kabul görmedi. Bugün oy birliği ile suya yeni bir zam kararı alındı. İstanbul'da suya zam mı geldi? merak ediliyordu. Peki, Suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

İstanbul'da suya zam mı geldi? (%) Suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

İstanbul'da suya zam mı geldi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dün suya yüzde 48 zam talep edilmişti. Teklif İSKİ Genel Kurulu'nda kabul görmedi. Bugün oy birliği ile suya yeni bir zam kararı alındı. İstanbul'da suya zam mı geldi? merak ediliyordu. Peki, Suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Detaylar...

İSTANBUL'DA SUYA ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün suya yüzde 48 zam talep etmişti. İSKİ Genel Kurulu'nda görüşülen teklif kabul görmedi. Oy birliği ile alınan kararla mega kentte bugünden itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Teklif oy birliği ile kabul edilirken, yüzde 15'lik zam bugünden itibaren geçerli olacak.

YENİ TARİFELER BELLİ OLDU

Konutlarda geçerli olacak yeni su tarifesi ise şöyle:

Konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,63 TL olan fiyatı, 23,72 TL'ye,

2. kademede 15-30 metreküpe kadar 29,69 TL olan fiyatı 34,14 TL'ye,

3. kademede 30 ve üzeri metreküpe kadar 40,43 TL olan fiyatı 46,49 liraya yükseldi.

İşyerleri için geçerli olacak tarife